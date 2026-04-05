GETAFE VS ATHLETIC (2-0)
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Yeray Álvarez: “Sabíamos a lo que veníamos, pero las cosas no nos han salido”

Athletic
18:00 - 20:00

Yerai Álvarez. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Sannadi: "Hurrengo partidetan dena emango dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Athletic Club, Yeray Álvarez, tras la derrota por 2-0 ante el Getafe, en el partido correspondiente a la 30ª jornada de la Liga EA Sports.

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