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El Athletic no ha podido doblegar a un Atlético en minoría (1-2)

BILBAO, 29/03/2026.- La centrocampista del Atlético de Madrid Vilde Bøe Risa (i) disputa una posesión con Mayte Zubieta (d), del Athletic Club, durante un encuentro disputado entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 24 de la Liga F, en Bilbao, este domingo. EFE/ Miguel Tona
18:00 - 20:00
Maite Zubieta, en una jugada del partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek ezin izan du bat gutxiagorekin jokatu duen Atletico menderatu (1-2)
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EITB

Última actualización

El Athletic Club ha perdido 1-2 ante el Atlético de Madrid el partido correspondiente a la 24ª jornada de la Liga F Moeve disputado en San Mamés. El Atlético se ha quedado con una jugadora menos en el minuto 35 y Nerea Nevado ha marcado casi a continuación, pero los goles de Penalvo y Otermin han dado la victoria al Atlético.

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