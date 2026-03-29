El Athletic no ha podido doblegar a un Atlético en minoría (1-2)
El Athletic Club ha perdido 1-2 ante el Atlético de Madrid el partido correspondiente a la 24ª jornada de la Liga F Moeve disputado en San Mamés. El Atlético se ha quedado con una jugadora menos en el minuto 35 y Nerea Nevado ha marcado casi a continuación, pero los goles de Penalvo y Otermin han dado la victoria al Atlético.
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El presidente rojiblanco ha comparecido en San Mamés. En primer lugar, ha dado las gracias a Valverde, para a continuación anunciar la fecha electoral y confirmar que se volverá a presentar a los comicios a la espera de rival o rivales. A este respecto, el mandatario rojiblanco ha afirmado que desconoce si habrá alguna otra candidatura.