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Clara Pinedo: “El Atlético es un equipo con mucho talento; vamos a lucharlo para conseguir los tres puntos”

Clara Pinedo
18:00 - 20:00
Clara Pinedo, jugadora del Athletic Club.
Euskaraz irakurri: Maite Valero: “Atleticoren aurka gure irudi onena ematen eta hiru puntuak lortzen saiatu behar gara”
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EITB

Última actualización

El Athletic jugará contra el Atlético este domingo, en San Mamés. Hemos estado con las jugadoras Clara Pinedo y Ane Elexpuru para saber que sensaciones tiene el equipo antes del encuentro, además de la reciente renovación de Pinedo.

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