Iñaki Williams, homenajeado en San Mamés por sus 500 partidos con el Athletic
El actual capitán del equipo rojiblanco ha recibido, de manos de Óscar de Marcos, anterior capitán del Athletic, un trofeo similar al que ha sido entregado, en los últimos años, al propio De Marcos, Iker Muniain y Markel Susaeta.
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Declaraciones del jugador del Athletic, Alejandro Rego, tras la victoria por 2-1 ante el Betis, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.
El Athletic sufre para ganar al Betis en San Mamés (2-1)
Dani Vivian y Oihan Sancet han marcado para los leones, mientras que Fornals ha acortado distancias a falta de media hora para el final.
El Athletic no ha sido rival para el Barcelona (7-1)
Las rojiblancas han encajado una contundente derrota ante las líderes de la competición, en el partido correspondiente a la 23ª jornada de la Liga F Moeve. Al descanso, el marcador mostraba ya un 4-0 en contra de las leonas. Daniela Agote ha sido la autora del único gol rojiblanco.
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