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Iñaki Williams, homenajeado en San Mamés por sus 500 partidos con el Athletic

Williams eta De Marcos
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñaki Williamsek omenaldia izan du San Mamesen, Athleticekin 500. partida jokatuta
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EITB

Última actualización

El actual capitán del equipo rojiblanco ha recibido, de manos de Óscar de Marcos, anterior capitán del Athletic, un trofeo similar al que ha sido entregado, en los últimos años, al propio De Marcos, Iker Muniain y Markel Susaeta.

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