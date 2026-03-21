Athletic vs. Betis
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Valverde, sobre su adiós: “Era una decisión meditada desde hace tiempo"

Ernesto Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Valverdek, bere agurrari buruz: "Klubaren egoeraren eta hauteskundeen berri ematen dut orain" "
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EITB

Última actualización

La rueda de prensa de Valverde previa a la visita del Betis ha estado centrada en el anuncio de que dejará el Athletic en junio después de diez años como entrenador rojiblanco, a lo largo de tres etapas.

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