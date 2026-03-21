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El Athletic no ha sido rival para el Barcelona (7-1)

BARCELONA, 21/03/2026.- La jugadora del FC Barcelona Kika, celebra su gol ante el Athletic, durante el partido de la Liga F que FC Barcelona y Athletic Club disputan este sábado en el estadio Johan Cruyff. EFE/Marta Pérez
18:00 - 20:00
Jugadoras del Barcelona celebran uno de los goles. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Athletic ez da aurkaria izan Bartzelonarentzat (7-1)
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Las rojiblancas han encajado una contundente derrota ante las líderes de la competición, en el partido correspondiente a la 23ª jornada de la Liga F Moeve. Al descanso, el marcador mostraba ya un 4-0 en contra de las leonas. Daniela Agote ha sido la autora del único gol rojiblanco.

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