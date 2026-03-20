Ernesto Valverde abandonará el Athletic al final de la presente temporada
El entrenador asegura que se trata de una decisión consensuada con el club y madurada "desde hace tiempo".
Ernesto Valverde ha anunciado este viernes que no seguirá entrenando al Athletic la próxima temporada, una decisión consensuada con el club y madurada "desde hace tiempo" que se hace pública justo antes de entrar en el tramo final del curso, con el equipo centrado en los 10 últimos y decisivos partidos de LaLiga.
"Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el Club y la quería compartir con vosotros", explica 'el txingurri' en un video publicado en los canales oficiales del club.
Valverde remarcó que ahora quedan diez partidos de liga "importantes", empezando por el de este domingo contra el Betis. "Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda", concluye.
Ernesto Valverde dejará el club de Ibaigane siendo el entrenador que más veces ha dirigido a los leones en la historia del Athletic Club y cumplirá los 495 partidos este domingo frente al Real Betis, por lo que finalizará su periplo en el banquillo de San Mamés con más de 500 encuentros a sus espaldas.
Es su tercera etapa al frente del equipo (2003-05, 2013-17, 2022-26), su décimo año entrenando al Athletic, completando una trayectoria repleta de éxitos deportivos, entre los que destacan dos títulos: la Supercopa de 2015/16 y la Copa de 2023/24, que supuso que la familia athleticzale pudiera sacar de nuevo La Gabarra después de 40 años.
La despedida será "a final de temporada"
A esta gran trayectoria como entrenador hay que sumarle su etapa de jugador, seis temporadas entre 1990 y 1996 en las que disputó 188 partidos y metió 50 goles.
El club rojiblanco apuntó que, una vez conocido el anuncio de que Valverde no seguirá el próximo curso, la despedida de la "leyenda viva del Athletic Club" tendrá lugar "más adelante, al final de la temporada".
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