El jugador del Athletic Unai Gómez, que tuvo que ser sustituido el pasado sábado a los diez minutos del partido frente al Barcelona por problemas físicos, tiene una "contusión ósea en el cóndilo interno" de la rodilla izquierda que le mantiene "pendiente de evolución".

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido este lunes han revelado el alcance de una lesión que en un primer momento pareció de mayor gravedad cuando el centrocampista vizcaíno cayó al suelo tras un mal apoyo y tuvo que abandonar el campo con ayuda y sin apenas apoyar el pie en el suelo.

De cara al partido del sábado contra el Girona, todo apunta a que el bermeano se sumará a las bajas del sancionado Alejandro Rego, que vio la quinta tarjeta amarilla frente al Barça, de los lesionados Nico Williams, Beñat Prados, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz; y de Yeray Álvarez, que estará disponible a partir del 2 de abril cuando concluya la sanción que le impuso la UEFA.

Además, Ernesto Valverde cuenta con la duda de la disponibilidad de Aitor Paredes, que se perdió el choque ante el conjunto azulgrana por una contusión en el gemelo izquierdo.

La plantilla rojiblanca disfruta este lunes de su segunda jornada de descanso después de la derrota ante el Barça y el martes regresará a Lezama a las 11:00 horas para empezar a preparar la cita de Montilivi.

El técnico ha programado otras tres sesiones a la misma hora y después de la del viernes ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa a este encuentro de la 28ª jornada liguera.