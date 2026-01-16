MALLORCA VS. ATHLETIC

Valverde: "El partido ante el Mallorca es importantísimo por la situación en la que estamos"

LEZAMA (BIZKAIA), 16/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa previa al partido liguero del sábado ante el Mallorca en Son Moix. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Valverde: "Gure egoera ikusita, Mallorcaren aurkako partida oso garrantzitsua da"
EITB

El Athletic visita este sábado al Mallorca en Son Moix. Los de Ernesto Valverde necesitan la victoria si quieren seguir mirando a Europa, mientras que al equipo de Jagoba Arrasate le urge acumular puntos para alejarse de los puestos de descenso.

Athletic Club LaLiga EA Sports Ernesto Valverde

