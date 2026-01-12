Valverde sobre Ziganda: "Hay gente con la que tienes conexión especial y yo la tengo con él"
"La teníamos en el campo cuando jugábamos y fuera también. Lo cual lo quita que mañana no nos queramos ni ver", ha bromeado el técnico rojiblanco. Por otro lado, Valverde ha avisado que "la única manera" de afrontar la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa es "ir fuertes" a un partido que encaran además con la "presión" añadida de la goleada encajada en la Supercopa frente al FC Barcelona. Por último, ha asegurado que todavía no ha hablado con los responsables del club en relación a su futuro.
Te puede interesar
El Badalona frena la racha del Athletic en Lezama (0-0)
El Levante de Badalona frenó este sábado en Lezama la buena racha del Athletic en un partido igualado, sin goles y sin apenas ocasiones en el que los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas, tres en la Liga F Moeve. El Levante de Badalona frenó este sábado en Lezama la buena racha del Athletic en un partido igualado, sin goles y sin apenas ocasiones en el que los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas, tres en la Liga F Moeve.
Valverde reconoce que es un partido "de los peores que hemos hecho en mucho tiempo"
"Ahora nos tenemos que levantar después de un varapalo como este, que ha sido feo para nosotros. Puedes perder de muchas maneras, pero cuando vas perdiendo 4-0 al descanso es que el rival ha sido bastante superior a ti", ha agregado el técnico rojiblanco tras caer con estrépito (5-0) ante el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España.
El Barcelona retrata a un débil Athletic, que cae con estrépito en la Supercopa (5-0)
El equipo rojiblanco ha encajado cuatro goles ya en la primera parte, incapaz de parar el vendaval blaugrana. En la segunda parte, con el choque ya decidido, el ritmo del encuentro ha decaído notablemente.
Iñaki Williams: "Quizás las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento"
"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa ... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", ha lamentado el capitán rojiblanco. Por su parte, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha vuelto a ser más pragmático, y se ha limitado a decir que "estamos contentos aquí". Aunque el técnico rojiblanco ha reconocido que "en otro formato, con nuestro público, podríamos tener más posibilidades".
El Athletic aterriza en Yeda tras un vuelo de unas seis horas
El Athletic de Ernesto Valverde, ha tocado tierra alrededor de las 22:50 horas, y se ha dirigido después al Hotel Park Hyatt de la ciudad saudí, donde han sido agasajados a su llegada por los organizadores locales. Los futbolistas del equipo rojiblanco han llegado a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18:00 (hora de Euskal Herria) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17:15 horas.
El Athletic parte hacia Yeda sin Yuri Berchiche y Aymeric Laporte en la convocatoria
El equipo rojiblanco ha llevado a cabo esta mañana un último entrenamiento en Lezama antes del viaje. Tras su llegada a Arabia Saudí, el conjunto bilbaíno se alojará en el Hotel Hyatt Jeddah.
El Athletic buscará su cuarta Supercopa sin Yuri ni Laporte, que no viajan a Arabia Saudí
El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo. Además, Valverde encara la Supercopa con la posibilidad de conquistar su tercer título e igualar así a Cruyff y Guardiola.
Guruzeta: "Ha sido un derbi duro, donde es difícil mostrar una imagen que nos gustaría"
Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar. Terminado el partido, Guruzeta ha destacado la importancia de dar una buena imagen.
Ernesto Valverde: “No sé si Iñaki estuvo muy acertado con la expresión"
Este pasado martes, Iñaki Williams atendió a los medios tras entrenar en San Mamés y dijo lo siguiente: “Para mi jugar en Arabia es una mierda”. Hoy en la rueda de prensa, Valverde se ha pronuncioado sobre dichas declaraciones, dejando claro que ir a Arabia es un prestigio y que tienen que ser cuidadosos con las expresiones que ultilizan.