Copa del Rey
Valverde sobre Ziganda: "Hay gente con la que tienes conexión especial y yo la tengo con él"

LEZAMA (BIZKAIA), 12/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
El entrenador de Athletic, Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa al partido copero ante la Cultural Leonesa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ernesto Valverderen prentsaurrekoa Errege Kopako final-zortzirenetako Cultural Leonesa-Athletic partidaren atarian
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

"La teníamos en el campo cuando jugábamos y fuera también. Lo cual lo quita que mañana no nos queramos ni ver", ha bromeado el técnico rojiblanco. Por otro lado, Valverde ha avisado que "la única manera" de afrontar la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa es "ir fuertes" a un partido que encaran además con la "presión" añadida de la goleada encajada en la Supercopa frente al FC Barcelona. Por último, ha asegurado que todavía no ha hablado con los responsables del club en relación a su futuro.

Fútbol Athletic Club Copa del Rey Ernesto Valverde

Te puede interesar

Athletic-Badalona Liga F
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Badalona frena la racha del Athletic en Lezama (0-0)

El Levante de Badalona frenó este sábado en Lezama la buena racha del Athletic en un partido igualado, sin goles y sin apenas ocasiones en el que los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas, tres en la Liga F Moeve. El Levante de Badalona frenó este sábado en Lezama la buena racha del Athletic en un partido igualado, sin goles y sin apenas ocasiones en el que los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas, tres en la Liga F Moeve.
Iñaki Williams rueda de prensa previa semifinal Supercopa de España frente al Barcelona
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñaki Williams: "Quizás las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento"

"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa ... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", ha lamentado el capitán rojiblanco. Por su parte, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha vuelto a ser más pragmático, y se ha limitado a decir que "estamos contentos aquí". Aunque el técnico rojiblanco ha reconocido que "en otro formato, con nuestro público, podríamos tener más posibilidades".
Athletic llegada a Yeda Arabia Saudi Supercopa de España
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Athletic aterriza en Yeda tras un vuelo de unas seis horas

El Athletic de Ernesto Valverde, ha tocado tierra alrededor de las 22:50 horas, y se ha dirigido después al Hotel Park Hyatt de la ciudad saudí, donde han  sido agasajados a su llegada por los organizadores locales. Los futbolistas del equipo rojiblanco han llegado a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18:00 (hora de Euskal Herria) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17:15 horas.
Cargar más
