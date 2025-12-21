Athletic vs. Espanyol
Valverde: "Si queremos acercarnos al Espanyol, tenemos que ganar"

LEZAMA (BIZKAIA) 13/12/2025.- El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, ofrece una rueda de prensa este sábado, previa al partido liguero que disputará su equipo el domingo ante el Celta en el estadio Balaídos de Vigo. EFE/Javier Zorrilla
Euskaraz irakurri: Valverde: "Espanyolengana hurbildu nahi badugu, irabazi egin behar dugu"
author image

EITB

Última actualización

El Athletic se enfrenta este lunes en San Mamés al Espanyol, que suma cuatro victorias consecutivas y es un rival directo del conjunto rojiblanco en la lucha por los puestos europeos. 

Athletic Club LaLiga EA Sports Ernesto Valverde

Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"

El  entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
LEZAMA (BIZKAIA), 17/12/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa el partido de Copa del Rey del jueves ante el Ourense en O Couto. EFE/ Miguel Toña
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"

"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.

