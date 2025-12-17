Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"

LEZAMA (BIZKAIA), 17/12/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa el partido de Copa del Rey del jueves ante el Ourense en O Couto. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, en Lezama. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: bideoa Ernesto Valverderen prentsaurrekoa 25/26 Ourense-Athletic Errege Kopako final-hamaseirenetako kanporaketaren aurretik

Última actualización

"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.

Fútbol Athletic Club Instalaciones de Lezama Copa del Rey Ernesto Valverde Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X