LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ernesto Valverde: "El Celta siempre nos genera problemas; nos falta tener nuestras llegadas y ser más certeros"

Rueda de prensa de Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde
Euskaraz irakurri: Ernesto Valverde: "Celtak beti sortzen dizkigu arazoak; gure etorrerak izatea eta zehatzagoak izatea falta zaigu"
author image

EITB

Última actualización

Ernesto Valverde ha dado una rueda de prensa de cara al partido contra el Celta de este domingo. Según ha comunicado, el equipo se encuentra bien, pero será un partido difícil al que acudirá Iker Monreal.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Ernesto Valverde

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X