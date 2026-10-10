Un Alavés con diez cae derrotado ante el Atlético en Mendizorroza (1-2)

El Atlético fue muy superior al Alavés en una primera parte en la que los del Cholo Simeone se adelantaron en el marcador con un precioso gol de Grimaldo a la media hora de juego.

Sin embargo, en los minutos previos al final de la primera parte, el equipo vitoriano dio un paso adelante y logró igualar el choque antes del descanso.

El árbitro Quintero González señaló un penalti de Le Normand sobre Toni Martínez, que confirmó el VAR tras una larga revisión de la jugada, y Lucas Boyé anotó la pena máxima engañando por completo a Oblak.

En la segunda mitad, el guión volvió a repetirse. El Atlético dominó el encuentro con posesiones largas, mientras que a los locales les costaba mucho robar el balón y salir a la contra.

El encuentro se complicó aún más para el Alavés en el minuto 60, cuando el colegiado expulsó a Ángel Pérez por una dura entrada sobre Julián Álvarez.

Aunque en un principio le mostró una tarjeta amarilla, el árbitro corrigió su decisión tras revisar la falta el monitor del VAR y terminó expulsando al extremo babazarro con una roja.

Fue el propio Julián Álvarez quien lanzó luego la falta directa, y a punto estuvo de marcar el segundo para el Atlético. Sin embargo, el balón se marchó fuera tras golpear el poste de la porteria defendida por Sivera.

A pesar de jugar con uno menos, los de Quique Sánchez Flores aguantaron bien las embestidas del Atlético, e incluso tuvieron una gran ocasión para marcar el 2-1 en el minuto 84, pero el disparo de Mariano se marchó a la grada.

La respuesta del equipo rojiblanco llegó en la siguiente jugada. Álex Baena puso un gran centro, que el 'Cuti' Romero envió a la red con un remate de cabeza.

Este gol sentó como un jarro de agua fria a un Alavés que parecía que podía lograr la proeza de sumar un punto a pesar de jugar con uno menos, y silenció al público de Mendizorroza.

Ahí se acabó el partido, aunque el árbitro añadió seis minutos más. El Atlético se llevó los tres puntos y el Alavés acumula su cuarto partido sin conocer la victoria.