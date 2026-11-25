¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Toni Martínez: “En los últimos dos años hemos sido muy competitivos en el Bernabéu"
El delantero murciano del Deportivo Alavés Toni Martínez ha recordado que “en los últimos dos años” han sido “competitivos en el Bernabéu” y se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de ponérselo difícil al Real Madrid en el partido de liga de este sábado.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés cae frente al Logroño United en Las Gaunas pese adelantarse en el marcador (3-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Lucas Boyé: “Hoy ha sido uno de los días en los que sale todo”
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés tumba al Deportivo en Mendizorrotza y pone fin a su mala racha (3-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Quique Sánchez Flores: “Todos tenemos ganas de volver a conectar con nuestra afición”
EN DIRECTO
Hace min.
Sofía Fuente para dos penaltis en la tanda decisiva, ante el Cacereño, y el Alavés ya está en octavos de la Copa de la Reina
EN DIRECTO
Hace min.
Esteban: “Sabemos que es un equipo con el que podemos competir”
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés renueva al guardameta Swiderski hasta el 2031
EN DIRECTO
Hace min.
Mariano Díaz: “Estoy muy contento por la victoria, el doblete y la asistencia"
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés avanza en Copa tras golear a un digno Anaitasuna en Azkoitia (1-6)
Cargar más