El Glorioso da la campanada en el Bernabéu y tumba al Real Madrid (1-2)
El Deportivo Alavés ha firmado una victoria histórica en el Santiago Bernabéu (1-2), poniendo fin a la racha de diez triunfos consecutivos del Real Madrid. Los goles de Toni Martínez y Ángel Pérez han dado tres puntos de oro a un Glorioso que ha sabido resistir hasta el final, incluso después de que los blancos recortaran distancias y apretaran en busca del empate.
Los de Eduardo Coudet han comenzado el encuentro con un planteamiento defensivo, cerrando espacios ante un Real Madrid que ha asumido el control del balón desde los primeros compases. Los blancos han buscado hacer daño especialmente a través de Mbappé y Vinicius, pero se han encontrado con un Alavés fuerte en defensa y con un Sivera decisivo bajo palos. El guardameta babazorro ha evitado el primer tanto madridista con una gran intervención ante Vinicius en el minuto 8.
Cuando más apretaba el conjunto blanco, ha llegado el golpe del Alavés. En el minuto 22, un error de Huijsen en la salida de balón ha permitido a Toni Martínez recuperar la posesión; ha superado al guardameta belga certificando el 0-1.
El tanto ha obligado al Real Madrid a redoblar sus esfuerzos ofensivos. Bellingham ha tenido dos buenas ocasiones para empatar y Mbappé también ha rozado el gol con un disparo desde la frontal. Mourinho ha visto la amarilla en el tramo final tras protestar por una falta no señalada a Arda Güler. Aun así, el Alavés ha resistido y se ha marchado al descanso por delante.
El Alavés ha salido del descanso dispuesto a seguir haciendo daño. En el minuto 48, Rebbach ha firmado un auténtico golazo desde la frontal, pero el tanto ha sido anulado por un fuera de juego muy ajustado. Los de Coudet han seguido mostrando personalidad y, en el minuto 60, han encontrado el premio. Mariano ha filtrado un magnífico balón para Ángel Pérez, quien ha marcado a placer el 0-2.
El Real Madrid ha reaccionado y Mbappé ha recortado distancias en el minuto 69 con un disparo dentro del área (1-2).
Los blancos se han volcado sobre la portería de Sivera, pero la defensa alavesista ha resistido el asedio. El momento decisivo ha llegado en el minuto 88, cuando el VAR ha corregido un penalti señalado sobre Bellingham. El inglés ha visto la segunda amarilla y ha sido expulsado, dejando al conjunto blanco con diez jugadores.
El Alavés ha aguantado los últimos minutos, con cinco de añadido, y ha certificado una victoria enorme para romper la racha madridista y conquistar el Bernabéu.