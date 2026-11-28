Los de Eduardo Coudet han comenzado el encuentro con un planteamiento defensivo, cerrando espacios ante un Real Madrid que ha asumido el control del balón desde los primeros compases. Los blancos han buscado hacer daño especialmente a través de Mbappé y Vinicius, pero se han encontrado con un Alavés fuerte en defensa y con un Sivera decisivo bajo palos. El guardameta babazorro ha evitado el primer tanto madridista con una gran intervención ante Vinicius en el minuto 8.

Cuando más apretaba el conjunto blanco, ha llegado el golpe del Alavés. En el minuto 22, un error de Huijsen en la salida de balón ha permitido a Toni Martínez recuperar la posesión; ha superado al guardameta belga certificando el 0-1.