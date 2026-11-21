¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
El Alavés cae frente al Logroño United en Las Gaunas pese adelantarse en el marcador (3-1)
Euskaraz irakurri: Bideoa: Alavesek porrota jaso du Logroño Uniteden aurka Las Gaunasen (3-1)
El Alavés ha perdido por 3-1 ante el Logroño United en Las Gaunas. Ainhoa Guallar ha adelantado a Las Gloriosas en el minuto 20 con un testarazo, pero Cata ha empatado el encuentro diez minutos más tarde con un disparo desde fuera del área. Tras el descanso un riguroso penalti señalado por la colegiada ha sido transformado por Isina, culminando la remontada riojana. Cata ha hecho el tercero y último tanto de las locales.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Lucas Boyé: “Hoy ha sido uno de los días en los que sale todo”
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés tumba al Deportivo en Mendizorrotza y pone fin a su mala racha (3-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Quique Sánchez Flores: “Todos tenemos ganas de volver a conectar con nuestra afición”
EN DIRECTO
Hace min.
Sofía Fuente para dos penaltis en la tanda decisiva, ante el Cacereño, y el Alavés ya está en octavos de la Copa de la Reina
EN DIRECTO
Hace min.
Esteban: “Sabemos que es un equipo con el que podemos competir”
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés renueva al guardameta Swiderski hasta el 2031
EN DIRECTO
Hace min.
Mariano Díaz: “Estoy muy contento por la victoria, el doblete y la asistencia"
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés avanza en Copa tras golear a un digno Anaitasuna en Azkoitia (1-6)
EN DIRECTO
Hace min.
Pablo Ibáñez: “Este punto nos va a servir de mucho"
Cargar más