El Alavés ha perdido por 3-1 ante el Logroño United en Las Gaunas. Ainhoa Guallar ha adelantado a Las Gloriosas en el minuto 20 con un testarazo, pero Cata ha empatado el encuentro diez minutos más tarde con un disparo desde fuera del área. Tras el descanso un riguroso penalti señalado por la colegiada ha sido transformado por Isina, culminando la remontada riojana. Cata ha hecho el tercero y último tanto de las locales.