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Enara Gaminde y Goiuri Zabaleta disputarán la final del Cuatro y Medio
Euskaraz irakurri: Enara Gamindek eta Goiuri Zabaletak jokatuko dute Lau t’erdiko finala
Goiuri Zabaleta y Enara Gaminde jugarán la final de la Emakume Master Cup el 13 de diciembre. En semifinales, Zabaleta ha ganado 22-9 a Aintzane Ibarrola. Gaminde, por su parte, ha vencido 22-15 a Amaia Aldai.
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