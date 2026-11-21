El Alavés ha vencido por 3-1 al Deportivo de A Coruña en Mendizorrotza y ha puesto fin a una racha de ocho jornadas sin ganar tras sumar tres puntos de oro. El delantero argentino Lucas Boyé ha sido elegido MVP del encuentro después de anotar el 2-1 que devolvió la ventaja al conjunto babazorro. Al término del partido, se ha mostrado satisfecho con el trabajo del equipo y ha destacado que “ha sido uno de los días en los que sale todo”.