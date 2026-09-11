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Quique Sánchez Flores: “Debemos mostrar capacidad para jugar en campos que son hostiles para nosotros”

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Vitoria, 06/09/2026.- El técnico del Alavés, Quique Sánchez Flores, durante el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Laliga EA Sports que disputan este domingo Alavés y Osasuna en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Flores: "Gure aurkarien estadioetan jokatzeko ahalmena badugula erakutsi behar dugu"
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El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, aboga por que su equipo compita fuera de casa con la misma madurez que lo hace en Mendizorrotza con el apoyo de su afición. Los albiazules visitan este sábado al Racing de Santander. 

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports

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