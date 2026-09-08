Facundo Garcés se rompe el ligamento cruzado de su rodilla derecha

El central del Alavés Facundo Garcés sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según ha informado este martes el club vitoriano. El defensa será operado en los próximos días. Garcés se encuentra sancionado por la FIFA, pero podía entrenar, y se lesionó, la semana pasada, en un entrenamiento.

En solo unos dos días, dos jugadores del Alavés han sufrido la misma lesión: Mikel Rodríguez y, ahora, Facundo Garcés.

El defensa central no podía jugar partidos por la falsificación de un pasaporte malayo. El Alavés podría salir al mercado para fichar a su sustituto, pero ese nuevo jugador debe estar sin equipo y sin contrato a fecha del 1 de septiembre.