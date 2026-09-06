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El Alavés cae derrotado ante el Atlético en el último suspiro (1-0)

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ALCALÁ DE HENARES (C. DE MADRID), 06/09/2026.- La portera del Deportivo Alavés Sofía Fuente (3i) detiene un balón durante el partido de la segunda jornada de la Liga F disputado ante el Atlético de Madrid este domingo en el Centro Deportivo Cívitas de Alcalá de Henares. EFE/Fernando Villar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alavesek azken minutuan galdu du Atleticoren aurkako partida (1-0)
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Última actualización

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido de Liga F Moeve que ha disputado este domingo en Alcalá. Jensen ha marcado en el minuto 90 el gol de la victoria para las locales. Antes, en la primera parte, el Atlético ha fallado un penalti, y, al filo del descanso, el árbitro ha anulado el gol de Andrea Gómez para el Alavés por fuera de juego.

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