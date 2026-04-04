Ascenso directo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Andrea Esteban: “Lo hemos conseguido de la mejor manera"

Andrea Esteban, entrenadora del Alavés Gloriosas.
18:00 - 20:00
Andrea Esteban. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Elene Errasti: "Egun berezia da, inoiz ahaztuko ez duguna"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La entrenadora del Alavés Gloriosas ha hablado tras lograr el ascenso a la máxima categoría.

Alavés Liga F Moeve Fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X