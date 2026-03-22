CELTA VS. ALAVÉS (3-4)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Toni Martínez: "Sin duda, va a ser un partido que se recordará durante mucho tiempo"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Toni Martinez: "Zalantzarik gabe, luzaroan gogoratuko den partida izango da"
author image

EITB

Última actualización

Toni Martínez, con un doblete, ha sido uno de los artífices de la histórica remontada que ha logrado este domingo el Deportivo Alavés ante el Celta de Vigo en Balaídos (3-4).

Alavés LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X