Celta vs Alavés
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Quique Sánchez Flores: "Tenemos que jugar el partido que imaginamos"

Quique Sanchez Flores
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores
author image

EITB

Última actualización

El técnico del Glorioso ha comentado, en rueda de prensa previa al partido contra el Celta, que se siente ilusionado con el equipo y que el objetivo se irá consiguiendo poco a poco si se sigue trabajando como hasta ahora. "Es importante que juguemos el partido que imaginamos", ha señalado.

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X