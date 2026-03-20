Quique Sánchez Flores: "Tenemos que jugar el partido que imaginamos"
El técnico del Glorioso ha comentado, en rueda de prensa previa al partido contra el Celta, que se siente ilusionado con el equipo y que el objetivo se irá consiguiendo poco a poco si se sigue trabajando como hasta ahora. "Es importante que juguemos el partido que imaginamos", ha señalado.
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