Rueda de prensa
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Jonny Otto: "Tenemos que salir a morir para dejar la portería a cero"

18:00 - 20:00
Jonny Otto, jugador del Alavés
Euskaraz irakurri: Jonny Otto: "Ahalik eta lan gehien egitera zelairatuko gara, atea hutsean uzteko"
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EITB

Última actualización

El jugador del Alavés Jonny Otto vuelve este fin de semana a su Galicia natal para enfrentarse ante el Celta. Ha hablado en rueda de prensa sobre cómo se siente ante el encuentro, y la manera en la que el equipo afronta la parte final de la temporada.

Alavés

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