Sivera: "Estar con uno menos ha sido un lastre"

Antonio Sivera
Antonio Sivera. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sivera: "Bat gutxiagorekin egotea traba izan da"
El portero del Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Levante (2-0) en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports.

