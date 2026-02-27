Sivera: "Estar con uno menos ha sido un lastre"
El portero del Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Levante (2-0) en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports.
Los goles del último momento de Espí desbaratan la buena actuación del Alavés en Levante (2-0)
Dominaron el primer tiempo con varias ocasiones para marcar, pero la expulsión de Parada y dos goles de Espí dejaron sin puntos a los babazorros.
Chacho Coudet, sobre la supuesta oferta del River Plate: "Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante"
El entrenador del Alavés, Chacho Coudet, ha hablado en rueda de prensa sobre los rumores de su posible fichaje por el River Plate. Ha explicado que no nadie se ha puesto en contacto con él sobre el tema. Asimismo, ha analizado cómo ve el partido de mañana ante el Levante.
Pablo Ibáñez: “En momentos importantes que tenemos la capacidad de ganar y dar un paso adelante, no lo estamos haciendo”
El Alavés ha empatado contra el Girona en Mendizorroza (2-2). El equipo albiazul no ha conseguido los tres untos que quería, por lo que según nos ha dicho Pablo Ibáñez, "la victoria tiene que llegar ya". El proximo objetivo será el partido contra el Levante del viernes 27 de febrero.
Lucas Boyé, con su doblete, rescata un punto en Mendizorrotza ante el Girona (2-2)
Los de Coudet se han adelantado nada más comenzar el encuentro gracias a un tanto del delantero argentino, pero el Girona ha empatado en la primera parte y ha volteado el marcador tras el descanso. Sin embargo, el delantero babazorro ha empatado al final del encuentro.
Homenaje al Baskonia en el inicio del Alavés-Girona
Antes del inicio del partido entre el Alavés y el Girona, el Baskonia ha sido homenajeado en Mendizorroza por la victoria en la final de Copa del Rey de Baloncesto, ayer, en Valencia. Markus Howard ha hecho el saque de honor, mientras que el capitán Tadas Sedekerskis ofrecía el trofeo a los aficionados.
Coudet: "Por más que miremos al rival, tenemos que estar con el foco puesto en nosotros"
El Alavés recibe en el Estadio de Mendizorroza al Girona este lunes a las 21:00 horas. el entrenador del equipo ha mencionado que se enfrenta a un partido muy difícil y ha subrayado la importancia de hacer las cosas bien.
Tenaglia: "Nosotros el lunes tenemos que amarrar los tres puntos en casa, es una final"
"No podemos desperdiciar más oportunidades pese al rival al que nos enfrentamos", el Girona, ha advertido el defensa argentino. "Nos vienen tres partidos muy importantes, el primero el lunes", ha agregado.
Martinez: "Para nosotros no es positivo parar el partido siete minutos"
Declaraciones de Toni Martinez, jugador del Alavés, tras el empate ante el Sevilla (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga EA Sports.
El Alavés se deja dos puntos en Sevilla (1-1)
Los de Coudet, con uno más desde el minuto 15 por roja a Juanlu, han visto como el árbitro anulaba un gol a Boyé por fuera de juego milimétrico en un partido que ha terminado con tres rojas al conjunto andaluz.