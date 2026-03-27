Andrea Esteban: "Ojalá que podamos certificar este fin de semana la vuelta del equipo a la máxima categoría"

El domingo puede convertirse en un día histórico en Mendizorrotza para el Alavés. Las babazorros están a un paso de lograr el ascenso a la Liga F. A falta de cuatro jornadas, ocupan la segunda posición en la clasificación, solo por detrás del filial del FC Barcelona, y cuentan con una ventaja de nueve puntos sobre el Valencia, tercer clasificado.

Las cuentas son claras: si el Valencia no gana y el Alavés se impone al Cacereño, el conjunto de Gasteiz certificará matemáticamente su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.