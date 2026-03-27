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Andrea Esteban: "Ojalá que podamos certificar este fin de semana la vuelta del equipo a la máxima categoría"

Andrea Esteban
18:00 - 20:00
Andrea Esteban. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Andrea Esteban: "Asteburu honetan taldea maila gorenera itzuliko dela ziurtatzea espero dut"
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EITB

Última actualización

El domingo puede convertirse en un día histórico en Mendizorrotza para el Alavés. Las babazorros están a un paso de lograr el ascenso a la Liga F. A falta de cuatro jornadas, ocupan la segunda posición en la clasificación, solo por detrás del filial del FC Barcelona, y cuentan con una ventaja de nueve puntos sobre el Valencia, tercer clasificado. 

Las cuentas son claras: si el Valencia no gana y el Alavés se impone al Cacereño, el conjunto de Gasteiz certificará matemáticamente su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.

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