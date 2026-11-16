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Caluroso recibimiento a Sestao River tras ganar la Copa Federación
Euskaraz irakurri: Sestaoko Udalak eta herriak harrera egin dio Sestao Riverri
El Sestao River ganó la Copa Federación el sábado, tras derrotar al Recre. Para continuar con las celebraciones, el grupo ha sido recibido este lunes por la tarde por el Ayuntamiento de Sestao y el propio pueblo.
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