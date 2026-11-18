El Portugalete elimina al Real Unión en la Copa del Rey, y el Barakaldo no puede con el Reus
El Portugalete ha resuelto la eliminatoria en los penaltis tras un partido sin goles. Sin embargo, el Barakaldo ha empatado en el tiempo reglamentario y la prórroga, pero no ha podido imponerse desde los once metros.
El Portugalete ha logrado el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Real Unión en la tanda de penaltis, en el encuentro disputado en el campo de La Florida. El equipo vizcaíno, de Segunda RFEF, ha superado así así a un rival de Primera RFEF.
El partido ha terminado sin goles después de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga, por lo que la clasificación ha tenido que decidirse desde los once metros. Ibon González, portero local, ha parado dos de los tres lanzamientos del los irundarras, mientras que sus compañeros han metido los cuatro penaltis, consiguiendo así un 4-1.
El Portugalete ha asegurado su presencia en la siguiente eliminatoria, en la que se enfrentará a un equipo de Primera División.
Reus vs. Barakaldo
El Barakaldo ha quedado eliminado de la Copa del Rey tras perder ante el Reus en la tanda de penaltis (4-3). El encuentro ha terminado con empate a uno después de los 90 minutos y la prórroga, por lo que el pase de ronda ha tenido que decidirse en la ronda de penaltis.
El Reus se ha adelantado en el minuto 65 con un gol de Alya Camara, pero Urko Collado ha empatado en el 75. En los penaltis, los fallos de Ángel Troncho y Ander Zoilo han penalizado al conjunto vizcaíno, que no le ha quedado otra que despedirse de competición.