El Portugalete ha logrado el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Real Unión en la tanda de penaltis, en el encuentro disputado en el campo de La Florida. El equipo vizcaíno, de Segunda RFEF, ha superado así así a un rival de Primera RFEF.

El partido ha terminado sin goles después de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga, por lo que la clasificación ha tenido que decidirse desde los once metros. Ibon González, portero local, ha parado dos de los tres lanzamientos del los irundarras, mientras que sus compañeros han metido los cuatro penaltis, consiguiendo así un 4-1.

El Portugalete ha asegurado su presencia en la siguiente eliminatoria, en la que se enfrentará a un equipo de Primera División.