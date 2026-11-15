Victoria histórica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Sestao River, campeón de la Copa Federación

El triunfo ante el Recreativo de Huelva da el primer título oficial de su historia al club bizkaino.
Sestao River Federazio Kopako txapeldun
Jugadores y técnicos del Sestao River posan con la Copa. Foto: Sestao River.
Euskaraz irakurri: Sestao River, Federazio Kopako txapelduna
KIROLAK EITB LOGO

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Sestao River, con su victoria por 1-0 frente al Recreativo de Huelva en la final de la Copa Federación, ha conquistado el primer título nacional de su historia y se ha convertido en el 35º club en conseguir este trofeo oficial organizado por la Real Federación Española de Fútbol (REFEF).

El club verdinegro, fundado en 1996 como sucesor del Sestao Sport tras la desaparición por motivos económicos del histórico club verdinegro, había logrado hasta ahora un campeonato de grupo en Segunda B (2013-14), otro en Segunda RFEF (2022-23) y dos títulos de Tercera División (2003-04 y 2005-06).

Es además el tercer equipo vasco en ganar este título después del Deportivo Alavés (1945-46) y el Real Unión (2014-15).

Fútbol Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X