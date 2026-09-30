El Sestao River golea al Terrassa (4-1) y jugará la Copa del Rey

El Sestao River ha goleado al Terrassa FC (4-1) la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa Federación disputada en Las Llanas y ha conquistado una plaza para la próxima Copa del Rey en la que tiene garantizado enfrentarse como local a un rival de Primera División.

El equipo vizcaíno se ha adelantado en el minuto 12 gracias a un gol de Gonzalo Zorrilla, pero el conjunto egarense ha nivelado el marcador antes del descanso con un tanto de Albert Celma en el 25.

En la reanudación el Sestao River se ha adaptado mejor que su rival a un terreno de juego cada vez más pesado a causa de la lluvia y ha sentenciado el cruce impulsado por Pau Miguélez, que ha marcado la diferencia dando tres pases de gol en apenas diez minutos.

En el 58 Adri Carrión ha puesto el 2-1, en el 60 el defensa visitante Aser Palacios ha metido el balón en su portería ante la presión de Carrión y en el 69 ha sido Ander Castillo el que ha puesto el 4-1 definitivo tras un excelente pase del extremo cántabro.

El Sestao River jugará el 14 de octubre, también en Las Llanas, la semifinal de la Copa Federación contra el vencedor de la eliminatoria UD Santa Marta-Salamanca UDS que se disputará este jueves.

El sorteo de la eliminatoria de la Copa del Rey se celebrará el próximo lunes a las 13:00 horas. Un rival de Primera División visitará Las Llanas.