Los equipos de LaLiga que jugarán la Champions League 26/27 ya conocen sus rivales de la fase liga
Los 36 equipos jugarán la Liga de Campeones 2026-2027 han conocido este jueves sus respectivos rivales en la fase de liga. En la edición de este año hay cinco representantes de LaLiga: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal.
Así, el Real Madrid iniciará su camino hacia la decimosexta Liga de Campeones enfrentándose en casa al Inter de Milán, PSV, Leipzig y Lask. En cambio, tendrá que visitar al Arsenal, Roma, Shakhtar y AEK de Atenas durante la fase liga.
El Barcelona, por su parte, cinco veces campeón de la competición, jugará la fase liga de la Champions League en casa contra el Manchester City, Aston Villa, Feyernoord y Como; mientras que a domicilio lo hará frente al PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray y Sabah.
El Atlético de Madrid, que el pasado año alcanzó las semifinales, jugará en el Metropolitano contra Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahce y Viking. Lejos de su estadio se medirá contra el Liverpool, PSV, Bodo/Glimt y Stuttgart en la fase liga de la Liga de Campeones.
El Betis, en su segunda aparición en la máxima competiciones de clubes de Europa, jugará con su público contra el Arsenal, Oporto, Feyenoord y Como, mientras que fuera jugará contra Bayern Munich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava.
En lo que se refiere al último representante de LaLiga, el Villarreal tendrá que enfrentarse como local a PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah. Como visitante jugará contra Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahce y Slavia Praga.
En lo que se refiere a los equipos extranjeros, destacan partidos como el Manchester City - PSG, Inter - Liverpool, Bayern Múnich – Arsenal o Manchester United - Bayern Múnich, entre otros.
La UEFA dará a conocer las fechas y horarios de todos los partidos, así como los órdenes definitivos, el sábado por la mañana.
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