Los equipos de LaLiga que jugarán la Champions League 26/27 ya conocen sus rivales de la fase liga

Los 36 equipos jugarán la Liga de Campeones 2026-2027 han conocido este jueves sus respectivos rivales en la fase de liga. En la edición de este año hay cinco representantes de LaLiga: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal.

Así, el Real Madrid iniciará su camino hacia la decimosexta Liga de Campeones enfrentándose en casa al Inter de Milán, PSV, Leipzig y Lask. En cambio, tendrá que visitar al Arsenal, Roma, Shakhtar y AEK de Atenas durante la fase liga.