CHAMPIONS LEAGUE 26/27
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los equipos de LaLiga que jugarán la Champions League 26/27 ya conocen sus rivales de la fase liga

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal ya saben contra qué equipos jugarán en la primera ronda.
Monaco (Monaco), 27/08/2026.- UEFA deputy general secretary Giorgio Marchetti (2L) addresses the audience flanked by former French international Thierry Henry (L), former Spanish international David Villa (C) and hosts Pedro Pinto and Reshmin Chowdhury during the 2026/27 UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 27 August 2026. (Liga de Campeones) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Los 36 equipos jugarán la Liga de Campeones 2026-2027 han conocido este jueves sus respectivos rivales en la fase de liga. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 26/27 Txapeldunen Liga jokatuko duten LaLigako taldeek liga faseko aurkariak ezagutu dituzte
KIROLAK EITB LOGO

I. M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Los 36 equipos jugarán la Liga de Campeones 2026-2027 han conocido este jueves sus respectivos rivales en la fase de liga. En la edición de este año hay cinco representantes de LaLiga: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal.

Así, el Real Madrid iniciará su camino hacia la decimosexta Liga de Campeones enfrentándose en casa al Inter de Milán, PSV, Leipzig y Lask. En cambio, tendrá que visitar al Arsenal, Roma, Shakhtar y AEK de Atenas durante la fase liga.

El Barcelona, por su parte, cinco veces campeón de la competición, jugará la fase liga de la Champions League en casa contra el Manchester City, Aston Villa, Feyernoord y Como; mientras que a domicilio lo hará frente al PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray y Sabah.

El Atlético de Madrid, que el pasado año alcanzó las semifinales, jugará en el Metropolitano contra Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahce y Viking. Lejos de su estadio se medirá contra el Liverpool, PSV, Bodo/Glimt y Stuttgart en la fase liga de la Liga de Campeones.

El Betis, en su segunda aparición en la máxima competiciones de clubes de Europa, jugará con su público contra el Arsenal, Oporto, Feyenoord y Como, mientras que fuera jugará contra Bayern Munich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava.

En lo que se refiere al último representante de LaLiga, el Villarreal tendrá que enfrentarse como local a PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah. Como visitante jugará contra Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahce y Slavia Praga.

En lo que se refiere a los equipos extranjeros, destacan partidos como el Manchester City - PSG, Inter - Liverpool, Bayern Múnich – Arsenal o Manchester United - Bayern Múnich, entre otros.

La UEFA dará a conocer las fechas y horarios de todos los partidos, así como los órdenes definitivos, el sábado por la mañana.

Fútbol Real Madrid UEFA Champions League FC Barcelona Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X