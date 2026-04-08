El Atlético de Madrid y PSG huelen a semifinales tras ganar a Barcelona y Liverpool en la ida
El Atlético de Madrid ha ganado este miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou con goles de Julián Álvarez y Alexander Soloth (0-2) ante un Barcelona que ha jugado con inferioridad numérica desde el minuto 44 por la expulsión de Pau Cubarsí.
La roja al central catalán y el gol de falta directa del delantero argentino en la acción posterior han marcado un encuentro en el que el Barça ha dispuesto de más ocasiones claras, como dos remates de Lamine Yamal y Joan Cancelo al palo, pero que ha liquidado el tanto del ariete noruego en el minuto 70.
Además del expulsado Cubarsí, tampoco jugará el partido de vuelta el rojiblanco Marc Pubill, que estaba apercibido y ha sido amonestado.
En París, el PSG de Luis Enrique ha encontrado su timón y las semifinales de la Liga de Campeones asoman en su horizonte tras arrollar al Liverpool, que gracias a una buena actuación del meta Giorgi Mamardashvili puede soñar con la remontada en Anfield tras un 2-0 este miércoles.
Los parisinos pudieron llevarse más recompensa a poco que sus atacantes hubieran tenido mejor puntería y el meta rival menos acierto. Especialmente Dembélé, que ha marrado un par de ocasiones claras y ha roto la racha de los últimos partidos, cuando parecía haber encontrado el camino que le condujo al Balón de Oro.
Doué ha adelantado al PSG en el minuto 11 gracias a un balón que ha salido rebotado en vaselina fuera del alcance de Mamardashvili, un mazazo moral para los visitantes.
Tras el descanso, Kvaratskhelia ha batido de nuevo a su compatriota en el 65 en una buena jugada individual y los parisinos se ha lanzado en tromba a por el tercer gol que certificara su clasificación.
Pero una intervención del VAR para anular un penalti y la buena actuación de Mamardashvili ha dejado con un hilo de vida a un Liverpool que deberá mejorar mucho para obrar el milagro.
Te puede interesar
Bayern y Arsenal golpean fuera de casa y se acercan a semifinales
El campeón alemán ha vencido por primera vez en el Santiago Bernabéu en 25 años (1-2), y el conjunto inglés ha ganado por la mínima al Sporting portugués (0-1) en los minutos finales.
Gennaro Gattuso deja su cargo como seleccionador de Italia
El técnico se despide tras no lograr clasificar a la selección italiana al Mundial.
Peio Uralde: "Sin ninguna duda, yo iré con la Real Sociedad"
Quedan 15 días para la gran final copera entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Una final que tiene un precedente bien recordado por la aficion txuriurdin, la final de copa de 1987. Una partido que no ha olvidado Peio Uralde. Uralde jugó la final con el Atlético de Madrid.
Italia queda fuera del Mundial de fútbol, en el que estarán Bosnia Herzegovina, Suecia, Turquía, República Checa, República Democrática del Congo e Irak
La selección de Italia ha sido eliminada, en los penaltis, ante Bosnia Herzegovina, y suma tres Mundiales sin clasificarse. Suecia ha dejado fuera a Dinamarca, Turquía a Kosovo, República Checa a Dinamarca, República Democrática del Congo a Jamaica, e Irak a Bolivia.
Barça, Bayern y Liverpool se dan un festín para sellar su pase a cuartos, y el Atlético sufre, pero se clasifica
Los catalanes han castigado al Newcastle (7-2) con una goleada cimentada en el segundo tiempo, el equipo alemán ha goleado también 4-1 a la Atalanta y el conjunto inglés ha avasallado (4-0) al Galatasaray en diez minutos.
La Confederación Africana de Fútbol da por perdida la final a Senegal y declara a Marruecos campeón de la Copa África
El Comité de Apelación de la entidad ha tomado esta decisión tras atender los recursos presentados por Marruecos.
El Sporting remonta y acaba con el sueño del Bodo, y PSG, Real Madrid y Arsenal sellan su pase a cuartos
Los portugueses han ganado 5-0 a los noruegos en Lisboa, poniendo fin a su hazaña europea. Los galos han ganado sin despeinarse al Chelsea por 0-3. Los blancos han evitado el intento de remontada del City con un doblete de Vinícius (1-2), y el Arsenal ha sentenciado al Leverkusen en casa (2-0).
Real Madrid, Bodo/Glimt y PSG encarrilan sus eliminatorias de octavos
Los merengues han goleado al Manchester City en el Bernabeu (3-0), el conjunto noruego a noqueado también por 3-0 al Sporting de Portugal y el equipo francés ha ganado 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes. Bayer Leverkusen y Arsenal, por su parte, han empatado 1-1.
Bayern Munich y Atlético golean, el Galatasaray se adelanta y Newcastle y Barcelona firman tablas
El conjunto turco ha sorprendido al Liverpool (1-0) en el inicio de su eliminatoria, el bávaro ha arrasado a la Atalanta en Bérgamo (1-6), los colchoneros han goleado por 5-2 al Tottenham Hotspur y los cules han conseguido salvar un empate (1-1) ante las urracas en St James' Park.