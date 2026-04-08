El Atlético de Madrid ha ganado este miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou con goles de Julián Álvarez y Alexander Soloth (0-2) ante un Barcelona que ha jugado con inferioridad numérica desde el minuto 44 por la expulsión de Pau Cubarsí.

La roja al central catalán y el gol de falta directa del delantero argentino en la acción posterior han marcado un encuentro en el que el Barça ha dispuesto de más ocasiones claras, como dos remates de Lamine Yamal y Joan Cancelo al palo, pero que ha liquidado el tanto del ariete noruego en el minuto 70.

Además del expulsado Cubarsí, tampoco jugará el partido de vuelta el rojiblanco Marc Pubill, que estaba apercibido y ha sido amonestado.

En París, el PSG de Luis Enrique ha encontrado su timón y las semifinales de la Liga de Campeones asoman en su horizonte tras arrollar al Liverpool, que gracias a una buena actuación del meta Giorgi Mamardashvili puede soñar con la remontada en Anfield tras un 2-0 este miércoles.

Los parisinos pudieron llevarse más recompensa a poco que sus atacantes hubieran tenido mejor puntería y el meta rival menos acierto. Especialmente Dembélé, que ha marrado un par de ocasiones claras y ha roto la racha de los últimos partidos, cuando parecía haber encontrado el camino que le condujo al Balón de Oro.

Doué ha adelantado al PSG en el minuto 11 gracias a un balón que ha salido rebotado en vaselina fuera del alcance de Mamardashvili, un mazazo moral para los visitantes.

Tras el descanso, Kvaratskhelia ha batido de nuevo a su compatriota en el 65 en una buena jugada individual y los parisinos se ha lanzado en tromba a por el tercer gol que certificara su clasificación.

Pero una intervención del VAR para anular un penalti y la buena actuación de Mamardashvili ha dejado con un hilo de vida a un Liverpool que deberá mejorar mucho para obrar el milagro.