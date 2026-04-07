Bayern y Arsenal golpean fuera de casa y se acercan a semifinales
El Bayern Múnich se ha acercado a las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar este martes al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final (1-2).
El campeón alemán ha tomado ventaja al borde del descanso, en el minuto 41, con el gol del colombiano Luis Díaz y al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, ha hecho el segundo. El Real Madrid ha acortado distancias en el 71 por medio de Kylian Mbappe.
El conjunto entrenado por Vincent Kompany, con un Michael Olise omnipresente y determinante, ha entendido mejor el tipo de partido y ha vencido por primera vez en el Santiago Bernabéu en 25 años, aunque ha dejado con vida al 15 veces campeón de Europa que, aunque no ha realizado un mal partido, se ha topado en innumerables ocasiones con un Manuel Neuer estelar con 9 paradas.
El francés Aurelien Tchouameni ha visto tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, el miércoles 15 de abril en Múnich.
Por su parte, el Arsenal se ha impuesto al Sporting de Portugal (0-1) en el José Alvalade, gracias a un postrero gol de Kai Havertz, que da ventaja a los londinenses de cara a la vuelta que se disputará el próximo miércoles en el Emirates Stadium.
La profundidad de banquillo del Arsenal ha sido decisiva para que los de Mikel Arteta se llevaran el triunfo ante el Sporting de Portugal. Entre Gabriel Martinelli y Kai Havertz, ambos incorporados al terreno de juego en el último tramo del encuentro, han fabricado el tanto del triunfo. El brasileño asistiría al alemán en el descuento, para tomar ventaja en una eliminatoria que estaba sosteniendo igualada un gran David Raya.
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