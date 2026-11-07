La Real Sociedad se llevó este sábado la victoria en los últimos instantes del descuento del derbi guipuzcoano ante el Eibar con el remate de Nerea Camino convertido en gol, para su pesar, por la zaguera eibarresa Aitana Zumarraga (1-2).

Las donostiarras, que fueron a más en las jornadas previas a diferencia de las armeras, entraron muy de cara al encuentro porque a los dos minutos su primera acción ofensiva culminaba con un gran gol de Ainhoa Marín asistida de Marcos.

El Eibar no se vino abajo, a pesar de que llegaba tras una negativa racha de dos puntos de doce a este encuentro y que perdía por lesión a las primeras de cambio a su central Belem lesionada.