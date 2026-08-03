La nueva temporada de La Liga F Moeve arrancará el sábado 29 de agosto con el Real Sociedad vs. Logroño United y Eibar vs. RCD Espanyol, quedando para el domingo 30 el Athletic vs. FC Badalona Women y el Alavés vs. Valencia CF, según ha indicado la competición este lunes en un comunicado.

Todavía no se sabe quién retransmitirá la competición, puesto que está en curso el proceso de presentación de ofertas para la compra de derechos televisivos hasta el próximo 10 de agosto.

La próxima temporada 2026-2027 se prevé que será más igualada tras la marcha de jugadoras históricas del campeonato como la excapitana del FC Barcelona Alexia Putellas o la central Mapi León. A las que se suman las bajas de Ona Batlle, Salma Paralluelo o la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez.

Además, el pasado mes de junio los clubes aprobaron un acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros para la competición con el grupo de Pau Gasol, ‘Gasol16 Ventures’ para las próximas cuatro temporadas.

Así quedan los horarios para la primera jornada para los equipos vascos:

-Real vs. Logroño United: sábado 29 agosto (12:00 horas*)

-Eibar vs. RCD Espanyol: sábado 29 agosto (17:00 horas)

-Athletic vs. FC Badalona Women: domingo 30 agosto (12:00 horas)

-Alavés vs. Valencia CF: domingo 30 agosto (17:00 horas)

*Partido sujeto a posible modificación por competiciones UEFA.