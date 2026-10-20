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El Valencia destituye al técnico vizcaíno Mikel Crespo

El entrenador de Galdakao llegó al primer equipo femenino del club valencianista en verano de 2025 para dirigir al equipo en Primera RFEF y consiguió ascender a Primera División.
(Foto de ARCHIVO) Mikel Crespo, head coach of VCF Femenino, looks on during the Spanish Women League, Liga F, football match between Real Madrid and Valencia CF at Alfredo Di Stefano stadium on September 19, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 19/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
El entrenador vizcaíno Mikel Crespo en el banquillo del Valencia. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Mikel Crespo entrenatzaile bizkaitarra kargutik kendu du Valentziak
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Valencia ha destituido al técnico vizcaíno Mikel Crespo, que logró el ascenso a Liga F tan solo un año después del descenso, tras un inicio de temporada en la que el equipo valencianista no ha sumado ningún punto en siete jornadas.

El entrenador de Galdakao llegó al primer equipo femenino del club valencianista en verano de 2025 para dirigir al equipo en Primera RFEF y consiguió ascender a Primera División. Sin embargo, en la actual temporada el equipo es colista y es el único que no ha sumado ni un solo punto en la Liga F.

Según anunció el club en el comunicado, el segundo entrenador Alejandro Moreno tampoco sigue en el equipo.

“El club quiere agradecer a ambos técnicos su dedicación y profesionalidad desde que asumieron la dirección del equipo para afrontar la Primera Federación 25-26, consiguiendo el ascenso a la actual Liga F 26-27”, ha destacado la entidad 'che'.

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