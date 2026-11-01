El Alavés y la Real se reparten los puntos en Mendizorroza (1-1)

El Alavés y la Real Sociedad han sumado un punto en el derbi vasco (1-1) disputado en Mendizorroza, en el que se ha adelantado el conjunto visitante con un tanto en la primera parte de Ainhoa Marín que ha sido neutralizado once minutos después por Inés Altamira.

El equipo vitoriano, tras cinco jornadas sin ganar, ha afrontado el partido con la necesidad de intentar ganar para revertir la mala racha, algo que no ha conseguido porque se ha encontrado enfrente a una Real Sociedad que, bien plantada, se ha hecho dueña del juego desde el inicio.

El conjunto donostiarra se ha adelantado a los 18 minutos por medio de Ainhoa Marín, que ha rematado de cabeza al palo izquierdo una buena asistencia de Intza Eguiguren.

La alegría le ha durado poco a las visitantes porque Inés Altamira se ha inventado un disparo desde fuera del área por bajo que ha entrado por el palo izquierdo de la portería defendida por Julia Arrula.

En la segunda parte el que más ha buscado el gol ha sido la Real Sociedad, que ha pecado de poca profundidad para hacer daño a las zagueras del Alavés, que han sabido desbaratar con acierto los acercamientos de las jugadoras visitantes.

Con este resultado el Alavés suma 8 puntos y se mantiene en descenso, mientras que la Real Sociedad, con 10, se queda cerca de la zona baja.