Puñetazo y tangana monumental en el derbi aragonés
El derbi aragonés que han disputado el Huesca y el Zaragoza en la 37ª jornada de LaLiga Hypermotion ha tenido un final de lo más bronco, con un puñetazo, una tangana y tres expulsiones en el tiempo de descuento.
El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, ha dado un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca, Jorge Pulido, nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido.
Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada ha sido expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino ha perdido el control y ha buscado al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.
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