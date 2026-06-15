Málaga y Almería empatan, 0-0, en el partido de ida de la final del play-off de LaLiga Hypermotion

El Málaga y el Almería han empatado, 0-0, en el estadio de La Rosaleda, en el partido de ida de la final del play-off de LaLiga Hypermotion de la temporada 2025-2026, el domingo. Con este resultado, todo queda pendiente para el encuentro del próximo sábado, que tendrá lugar en el Almería Stadium; en ese partido de vuelta, con el último billete de ascenso para LaLiga EA Sports en juego, el empate le valdría al Almería para lograr su objetivo.

El choque que ha abierto la final ha deparado un duelo con escasas ocasiones, muy táctico. El resultado es más favorable para el Almería, al que, como ha quedado dicho, le basta con empatar, en el segundo encuentro, para ascender a Primera División, ya que finalizó la Liga regular en mejor posición que el Málaga.