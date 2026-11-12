EUSKAL SELEKZIOA - VENEZUELA
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Sancet: “Ojalá el día de mañana la Euskal Selekzioa sea oficial y nos podamos medir en un Mundial”

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Oihan Sancet - Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zubeldia: “Partida erakusleiho gisa erabili behar dugu, beste selekzioek ikus dezaten maila handia dugula”
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Última actualización

Es la primera vez que vemos a Oihan Sancet con la Euskal Selekzioa. Para él es “un orgullo jugar con la selección que amas” y espera, que algún día sea oficial para poder medirse con los más grandes. 

Euskal Selekzioa Fútbol San Mamés Oihan Sancet

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