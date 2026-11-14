El gol de Jauregizar da la victoria a la Euskal Selekzioa ante Venezuela (1-0)

Las dos selecciones han comenzado los primeros minutos a un ritmo lento, moviendo el balón sin prisas y tomando la medida entre sí, de forma que el juego se ha desarrollado sobre todo en el centro del campo, con poco trabajo para los porteros.

Poco a poco la Euskal Selekzioa se ha ido haciendo cargo del ataque y ha hecho que Venezuela se cerrara atrás, pero les ha costado crear peligro. Es más, la primera ocasión clara ha llegado del lado visitante, con un centro de Quintero que ha enganchado un buen cabezazo y ha mandado el balón al larguero de la portería protegido por Kepa Arrizabalaga.

Acto seguido, Aramburu y Savarino han realizado una buena jugada conjunta que ha terminado con un disparo de este último que ha mandado fuera.

La respuesta de los vascos ha llegado en un córner cuando Larrazabal ha cazado el rechace y ha probado suerte con un disparo lejano que no ha encontrado la portería por poco. Sin embargo, en la siguiente jugada Jauregizar ha abierto el marcador. Arguibide le ha puesto un buen centro y el centrocampista del Athletic ha mandado el balón a la red con el hombro.