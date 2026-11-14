El gol de Jauregizar da la victoria a la Euskal Selekzioa ante Venezuela (1-0)
El gol de Mikel Jauregizar ha dado la victoria a la Euskal Selekzioa en el amistoso disputado este sábado ante Venezuela en San Mamés Los vascos han llevado el guión del juego durante la mayor parte del partido, imponiéndose por cuarta vez a la selección sudamericana.
Las dos selecciones han comenzado los primeros minutos a un ritmo lento, moviendo el balón sin prisas y tomando la medida entre sí, de forma que el juego se ha desarrollado sobre todo en el centro del campo, con poco trabajo para los porteros.
Poco a poco la Euskal Selekzioa se ha ido haciendo cargo del ataque y ha hecho que Venezuela se cerrara atrás, pero les ha costado crear peligro. Es más, la primera ocasión clara ha llegado del lado visitante, con un centro de Quintero que ha enganchado un buen cabezazo y ha mandado el balón al larguero de la portería protegido por Kepa Arrizabalaga.
Acto seguido, Aramburu y Savarino han realizado una buena jugada conjunta que ha terminado con un disparo de este último que ha mandado fuera.
La respuesta de los vascos ha llegado en un córner cuando Larrazabal ha cazado el rechace y ha probado suerte con un disparo lejano que no ha encontrado la portería por poco. Sin embargo, en la siguiente jugada Jauregizar ha abierto el marcador. Arguibide le ha puesto un buen centro y el centrocampista del Athletic ha mandado el balón a la red con el hombro.
El partido ha ganado vitalidad y los venezolanos también se han lanzado en busca del gol. Han tenido ocasiones, pero los remates no han llevado demasiada fuerza y Kepa las ha podido parar con facilidad.
Antes de irse al descanso, el Sancet tuvo una gran ocasión para aumentar la diferencia, completamente solo ante el portero, que no midió bien y el disparo se marchó alto.
Para la segunda parte Jagoba Arrasate ha transformado por completo el once para dar la oportunidad de jugar a todos; lo mismo ha hecho Oswaldo Vizcarrondo.
Venezuela estuvo mejor y los visitantes tuvieron las ocasiones más claras. Jesús Ramírez tiró su disparo muy cerca del palo y Lacava también tuvo cerca el gol Marrero tuvo que hacer un par de paradas de mérito.
Por parte local, Pablo Ibáñez ha tenido una ocasión de gol en sus pies, sin obstáculos cuando ha recibido el balón de cara a portería, pero no ha estado fino y el guardameta ha tapado su disparo con la pierna. Además de esa, han logrado en varias ocasiones acercarse al área rival, pero sin crear demasiado peligro.
A pesar de las ocasiones, el marcador no se ha movido más, y la Euskal Selekzioa se ha llevado la victoria ante los más de 40 000 aficionados que se han acercado a San Mamés.