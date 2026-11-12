Beñat Prados, Andoni Gorosabel y Unai Marrero entran en la convocatoria de la Euskal Selekzioa

La Euskal Futbol Selekzioa ha convocado a Beñat Prados, Andoni Gorosabel y Unai Marrero para el partido de este sábado ante Venezuela en San Mamés.

Las lesiones de Dani Vivian, Hugo Rincón y Aitor Fernández han motivado esta decisión.

El grupo realizará su primera sesión de trabajo este jueves en San Mamés y está prevista otra para el viernes en San Juan de Luz.