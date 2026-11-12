¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Beñat Prados, Andoni Gorosabel y Unai Marrero entran en la convocatoria de la Euskal Selekzioa
Su incorporación ha estado motivada por las lesiones de Dani Vivian, Hugo Rincón y Aitor Fernández.
La Euskal Futbol Selekzioa ha convocado a Beñat Prados, Andoni Gorosabel y Unai Marrero para el partido de este sábado ante Venezuela en San Mamés.
Las lesiones de Dani Vivian, Hugo Rincón y Aitor Fernández han motivado esta decisión.
El grupo realizará su primera sesión de trabajo este jueves en San Mamés y está prevista otra para el viernes en San Juan de Luz.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Jon Guridi: “Es un honor vestir la camiseta de la Euskal Selekzioa; es una historia, una identidad”
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Álvarez califica de “paso histórico" lo conseguido, y María Molina de “increíble"
EN DIRECTO
Hace min.
La Real supera al Fenerbahçe en Estambul y sella su billete para cuartos (0-2)
EN DIRECTO
Hace min.
Euskal Selekzioa vs. Venezuela: “Hay historias que atraviesan océanos”
EN DIRECTO
Hace min.
Euskal Selekzioa vs. Venezuela: “Hemen elkartzen gara”
EN DIRECTO
Hace min.
Aramburu: “Tenemos un bonito reto contra un gran rival, pero vamos a utilizarlo para seguir creciendo como selección”
EN DIRECTO
Hace min.
Barrene sufre una lesión “severa” y será intervenido quirúrgicamente
EN DIRECTO
Hace min.
La Real aterriza en Estambul con una renta de dos goles para acceder a cuartos
EN DIRECTO
Hace min.
Loren Barbado: “Ha sido una noche muy especial y la hemos intentado disfrutar al máximo"
Cargar más