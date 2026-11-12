Euskal Selekzioa vs. Venezuela

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Beñat Prados, Andoni Gorosabel y Unai Marrero entran en la convocatoria de la Euskal Selekzioa

Su incorporación ha estado motivada por las lesiones de Dani Vivian, Hugo Rincón y Aitor Fernández.

Euskal Selekzioaren artxiboko irudia

Imagen de archivo de la Euskal Selekzioa

Euskaraz irakurri: Beñat Prados, Andoni Gorosabel eta Unai Marrero Euskal Selekzioaren deialdian sartu dira
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Última actualización

La Euskal Futbol Selekzioa ha convocado a Beñat Prados, Andoni Gorosabel y Unai Marrero para el partido de este sábado ante Venezuela en San Mamés.

Las lesiones de Dani Vivian, Hugo Rincón y Aitor Fernández han motivado esta decisión. 

El grupo realizará su primera sesión de trabajo este jueves en San Mamés y está prevista otra para el viernes en San Juan de Luz.

 

Fútbol Euskal Selekzioa San Mamés Unai Marrero

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