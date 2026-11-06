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Estos son los jugadores convocados con la Euskal Selekzioa para enfrentarse a Venezuela
Arrasate ha dado a conocer la convocatoria de los jugadores de la Euskal Selekzioa que se enfrentarán a la selección de Venezuela el próximo día 14 en San Mamés.
El seleccionador de Euskal Selekzioa, Jagoba Arrasate, ha dado a conocer este viernes los nombres de 22 futbolistas que estarán convocados para el partido amistoso contra Venezuela, que se disputará el 14 de noviembre, a las 20:00, en San Mamés.
Entre los jugadores llamados hay dos porteros, ocho defensas, seis centrocampistas y seis delanteros.
- Porteros: Aitor Fernández y Kepa Arrizabalaga
- Defensas: Aihen Muñoz, Einar Galilea, Igor Zubeldia, Dani Vivian, Hugo Rincón, Iñigo Arguibide, Jon Pacheco y Johaneko Louis-Jean
- Centrocampistas: Ander Guevara, Beñat Turrientes, Pablo Ibáñez, Mikel Jauregizar, Jon Guridi y Asier Osambela
- Delanteros: Kike Barja, Iñigo Vicente, Oihan Sancet, Asier Villalibre, Unai Gómez y Gaizka Larrazabal
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