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Estos son los jugadores convocados con la Euskal Selekzioa para enfrentarse a Venezuela

Arrasate ha dado a conocer la convocatoria de los jugadores de la Euskal Selekzioa que se enfrentarán a la selección de Venezuela el próximo día 14 en San Mamés.
Euskal Selekzioa: gola
Foto de un partido de la Euskal Selekzioa. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Hauek dira Euskal Selekzioarekin Venezuelaren aurka jokatzeko deitutako jolakariak
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El seleccionador de Euskal Selekzioa, Jagoba Arrasate, ha dado a conocer este viernes los nombres de 22 futbolistas que estarán convocados para el partido amistoso contra Venezuela, que se disputará el 14 de noviembre, a las 20:00, en San Mamés.

Entre los jugadores llamados hay dos porteros, ocho defensas, seis centrocampistas y seis delanteros.

  • Porteros: Aitor Fernández y Kepa Arrizabalaga
  • Defensas: Aihen Muñoz, Einar Galilea, Igor Zubeldia, Dani Vivian, Hugo Rincón, Iñigo Arguibide, Jon Pacheco y Johaneko Louis-Jean
  • Centrocampistas: Ander Guevara, Beñat Turrientes, Pablo Ibáñez, Mikel Jauregizar, Jon Guridi y Asier Osambela
  • Delanteros: Kike Barja, Iñigo Vicente, Oihan Sancet, Asier Villalibre, Unai Gómez y Gaizka Larrazabal
Euskal Selekzioa Fútbol

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