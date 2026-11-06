Estos son los jugadores convocados con la Euskal Selekzioa para enfrentarse a Venezuela

El seleccionador de Euskal Selekzioa, Jagoba Arrasate, ha dado a conocer este viernes los nombres de 22 futbolistas que estarán convocados para el partido amistoso contra Venezuela, que se disputará el 14 de noviembre, a las 20:00, en San Mamés.

Entre los jugadores llamados hay dos porteros, ocho defensas, seis centrocampistas y seis delanteros.