La Euskal Selekzioa entrenará en San Juan de Luz para preparar el partido con Venezuela

La Euskal Selekzioa de fútbol, que se enfrentará el próximo sábado a Venezuela en San Mamés, realizará el viernes un entrenamiento a puerta abierta en San Juan de Luz para preparar el encuentro frente al combinado venezolano.



Según ha anunciado la Federación Vasca de Fútbol (FVF), el equipo dirigido por Jagoba Arrasate se ejercitará a partir de las 11:30 horas en el campo Plaine des Sports de Chantaco-Stade René Lacoste de la localidad labortana.



Arrasate ha convocado a 22 futbolistas para este partido, cinco de ellos del Athletic Club (Hugo Rincón, Dani Vivian, Johaneko Louis-Jean, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet), cuatro de la Real Sociedad (Jon Pacheco, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz y Beñat Turrientes) y otros cuatro de Osasuna (Aitor Fernández, Iñigo Arguibide, Asier Osambela y Kike Barja).



Completan la convocatoria Pablo Ibáñez y Ander Guevara (Deportivo Alavés), Iñigo Vicente y Asier Villalibre (Racing de Santander), Kepa Arrizabalaga (Arsenal), Einar Galilea (Málaga), Jon Guridi (Sevilla), Unai Gómez (Udinese) y Gaizka Larrazabal (Bolton Wanderers).