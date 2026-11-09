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Iker Goñi sobre la oficialidad: “Más pronto que tarde veremos alguna iniciativa en ese sentido"
"Esta semana se van a disputar dos partidos, uno contra Venezuela y el otro el de la oficialidad", ha subrayado el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, quien, por otra parte, ha destacado el nivel de Venezuela.
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