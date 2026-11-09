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Iker Goñi sobre la oficialidad: “Más pronto que tarde veremos alguna iniciativa en ese sentido"

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Iker-Goñi-Euskadiko-Futbol-Federakundeko-presidentea
18:00 - 20:00
El presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker Goñi Euskadiko Futbol Federakundeko presidenteari elkarrizketa Euskal Selekzioa-Venezuela partidaren atarian
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"Esta semana se van a disputar dos partidos, uno contra Venezuela y el otro el de la oficialidad", ha subrayado el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, quien, por otra parte, ha destacado el nivel de Venezuela.

Fútbol Euskal Selekzioa San Mamés

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