Matthew Brennan sigue siendo el más rápido de la Vuelta a España, y ya lleva cuatro triunfos al esprint

El ciclista británico del equipo Visma Lease a Bike Matthew Brennan ha ganado la decimosexta etapa de la Vuelta a España de 2026, al esprint, en Palos de la Frontera, este martes. Al final de la jornada, el corredor español del Movistar Enric Mas continúa como líder de la clasificación general, en la que no ha habido cambios significativos.

Brennan ha repetido el guion que ya ha seguido en otras de las cuatro victorias que lleva en esta 81ª Vuelta a España: ha aprovechado el excelente trabajo de su equipo, especialmente el que ha realizado en el último kilómetro Wout van Aert, y ha demostrado que es el más rápido de entre los esprínteres que están en carrera. Ha ganado con notable superioridad, y se ha hecho merecidamente con el triunfo.

La Vuelta a España de 2026 pone este miércoles en juego su decimoséptima etapa, Dos Hermanas-Sevilla, de 185 kilómetros, en la que Brennan podría tener una nueva oportunidad de aumentar su cuenta de victorias.