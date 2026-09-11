Eddie Dunbar se impone en Peñas Blancas, y Enric Mas frustra a sus rivales

El irlandés Eddie Dunbar (Pinarello-Q36.5) ha sido el vencedor de la 19ª etapa de La Vuelta a España, disputada entre Vélez Málaga y Peñas Blancas (210,8 km), mientras que Enric Mas (Movistar Team) ha controlado a Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) en su lucha por el liderato rojo de la clasificación general.

Dunbar cruzó la línea de meta en solitario tras superar al colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), que marchaba escapado, a falta de 500 metros del final.

El pamplonés Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), que formó parte de la fuga del día, terminó en cuarto lugar, por detrás el británico Thomas Gloag (Pinarello-Q36.5).

Por su parte, el grupo de favoritos, que permitió a la fuga luchar por la victoria de etapa, entró unido en meta a 5 minutos y 10 segundo del vencedor, por lo que no hay cambios en la general.

Enric Mas manejó con destreza cualquier conato de ataque de Roglic y también del austríaco Felix Gall (Decathlon), demostrando que es el más fuerte, y ya acaricia la gloria en La Vuelta a falta de lo que ocurra en la etapa reina de este sábado.