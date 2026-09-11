LA VUELTA - 19ª ETAPA
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Eddie Dunbar se impone en Peñas Blancas, y Enric Mas frustra a sus rivales

El ciclista irlandés se ha llevado la victoria tras superar a Santiago Buitrago a 500 metros de la línea de meta. Enric Mas, por su parte, ha respondido con facilidad a los ataques de Primoz Roglic y ya acaricia el triunfo final en La Vuelta.

VÉLEZ-MÁLAGA (ESPAÑA), 11/09/2026.- El ciclista irlandés Edward Dunbar celebra la victoria conseguida en la 19ª etapa de la Vuelta ciclista España disputada entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas (Estepona) de 210 kilómetros. EFE/Javier Lizón
Euskaraz irakurri: Eddie Dunbar gailendu da Peñas Blancas mendatean, eta Enric Masek erraz eutsi die bere aurkariei
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El irlandés Eddie Dunbar (Pinarello-Q36.5) ha sido el vencedor de la 19ª etapa de La Vuelta a España, disputada entre Vélez Málaga y Peñas Blancas (210,8 km), mientras que Enric Mas (Movistar Team) ha controlado a Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) en su lucha por el liderato rojo de la clasificación general.

Dunbar cruzó la línea de meta en solitario tras superar al colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), que marchaba escapado, a falta de 500 metros del final.

El pamplonés Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), que formó parte de la fuga del día, terminó en cuarto lugar, por detrás el británico Thomas Gloag (Pinarello-Q36.5).

Por su parte, el grupo de favoritos, que permitió a la fuga luchar por la victoria de etapa, entró unido en meta a 5 minutos y 10 segundo del vencedor, por lo que no hay cambios en la general. 

Enric Mas manejó con destreza cualquier conato de ataque de Roglic y también del austríaco Felix Gall (Decathlon), demostrando que es el más fuerte, y ya acaricia la gloria en La Vuelta a falta de lo que ocurra en la etapa reina de este sábado. 

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VÉLEZ-MÁLAGA (ESPAÑA), 11/09/2026.- El ciclista colombiano Santiago Buitrago (dcha), del Team Bahrain Victorious, con el maillot de líder de Montaña, durante la 19ª etapa de la Vuelta ciclista España disputada entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas (Estepona) de 210 kilómetros. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00
Así ha sido la victoria de Eddie Dunbar en la 19ª etapa de La Vuelta
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