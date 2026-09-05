Brenner reina en La Pandera y Mas consolida el mallot rojo
Marco Brenner ha ganado la decimocuarta etapa de La Vuelta tras imponerse al esprint después de una larga fuga en la llegada a Sierra de la Pandera. Enric Mas, por su parte, ha dado un paso importante en la clasificación general al ampliar su ventaja sobre Primoz Roglic, que ha cedido 25 segundos respecto al balear.
La decimocuarta etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 154,4 kilómetros entre Jaén y Sierra de la Pandera, ha dejado importantes diferencias tanto en la lucha por la victoria de etapa como en la clasificación general. El alemán Marco Brenner, del Tudor, ha sido el más rápido en el exigente final y se ha llevado el triunfo después de completar el recorrido en 4h15:08.
La jornada ha comenzado con numerosos ataques. Después de unos 20 kilómetros, Kevin Vermaerke ha protagonizado uno de los primeros movimientos junto a otros corredores y la escapada ha llegado a estar formada por 44 ciclistas. Entre los integrantes se han encontrado nombres importantes como João Almeida, Santiago Buitrago y Pablo Castrillo.
La fuga ha afrontado las ascensiones al Puerto de Los Villares y al Puerto de Locubín, donde Vermaerke ha vuelto a atacar. Georg Steinhauser ha conseguido alcanzarlo y posteriormente se ha marchado en solitario. Guillaume Martin-Guyonnet y Mario Aparicio se han unido a la lucha por la victoria, mientras el pelotón ha mantenido una desventaja superior a los cinco minutos.
En los kilómetros finales, la batalla se ha intensificado. Mario Aparicio ha atacado a 5,3 kilómetros de la meta y Buitrago también ha lanzado un movimiento ofensivo. Por detrás, los favoritos de la general han comenzado a marcar diferencias. Richard Carapaz ha intentado acelerar el ritmo y Felix Gall también ha atacado, mientras Iván Sosa, Marco Brenner y Cristián Rodríguez han ido en busca de Buitrago.
Finalmente, Brenner ha sacado fuerzas para imponerse en un ajustado esprint y ha conseguido la victoria de etapa.
Gall y Enric Mas han cruzado la meta a 4:12 del ganador, mientras Primoz Roglic ha llegado 25 segundos después que el baler. Richard Carapaz ha perdido 31 segundos respecto a Mas y Roglic, por lo que ha sido uno de los principales perjudicados de una jornada que ha resultado decisiva para la clasificación general.
Enric Mas, por su parte, ha consolidado su liderato y ha ampliado su ventaja sobre Roglic en una etapa que ha confirmado la dureza de la lucha por la general
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