La jornada ha comenzado con numerosos ataques. Después de unos 20 kilómetros, Kevin Vermaerke ha protagonizado uno de los primeros movimientos junto a otros corredores y la escapada ha llegado a estar formada por 44 ciclistas. Entre los integrantes se han encontrado nombres importantes como João Almeida, Santiago Buitrago y Pablo Castrillo.

La fuga ha afrontado las ascensiones al Puerto de Los Villares y al Puerto de Locubín, donde Vermaerke ha vuelto a atacar. Georg Steinhauser ha conseguido alcanzarlo y posteriormente se ha marchado en solitario. Guillaume Martin-Guyonnet y Mario Aparicio se han unido a la lucha por la victoria, mientras el pelotón ha mantenido una desventaja superior a los cinco minutos.